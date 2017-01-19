Instagram禁女露乳 超近拍挑戰雙重標準

「無性別乳頭」（Genderless Nipples）帳戶為了挑戰Instagram禁止女性露乳的男女不公平規則，貼出乳頭特寫照。（圖/Instagram）

社群網站Instagram禁止女性袒胸露乳，但用戶為了挑戰這個男女不平等的雙重標準，想出了一個妙招，就是利用超近距離特寫，讓人分不出露乳的究竟是男還是女。

據英國《衛報》（The Guardian）19日報導，以「無性別乳頭」（Genderless Nipples）為名的帳戶在Instagram上分享了各式各樣的乳頭特寫，令人幾乎無法分辨當事人的性別。帳戶在六星期內雖然只貼出70張特寫，但卻吸引了近5萬名跟隨者。

由於Instagram嚴格執行禁止女性露乳的規定，只要有人違規，就會移除照片，因此從2012年開始，就有人發起「解放乳頭運動」（#FreeTheNipple campaign）。

想出「無性別乳頭」這點子的，是3名在紐約相遇的廣告系學生，他們以顛覆性的手法，希望Instagram能修改規則。他們要求Instagram「支持所有的性別」，文中寫著：「男人能露乳頭，女性卻被禁止…讓我們改變這政策吧！」

(中時電子報)