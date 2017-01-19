季後自費參加訓練課程 陳子豪盼成績比去年好

我要評比

陳子豪去年球季結束後自費參加訓練，盼今年成績可以更加出色。(周鎮宇攝)

中信兄弟外野手陳子豪，去年整季打出3成50打擊率，還擊出15發全壘打，繳出亮眼成績單，雖然目前中信還未公布薪資，不過無意外陳子豪將獲得加薪，不過他季後繼續提升自己，還自費參加訓練。

陳子豪表示，球季結束後在台中與張進德、林益全一同進行自主訓練課程，主要加強心肺功能，核心肌群等等，其中還有納入泰拳等項目，自己沒有嘗試過，感覺相當有趣。

去年在張志豪受傷期間，陳子豪適時頂替位置，也把握機會打出好成績，陳子豪期盼，今年期望表現可以比去年更好，另外還有加強守備，傳接球等方面，提升自己的守備率。

(中時電子報)