預防春節扒竊 北市刑大行動劇宣導
農曆春節將至，各地年貨大街也陸續登場，扒手經常混跡其中，趁人多時下手行竊，北市刑警大隊今天在迪化街演出「防扒竊行動劇18招」，宣導民眾如何保護財產安全。
台北市大同區寧夏、迪化及華陰商圈等多處年貨大街，幾乎擠滿採購年貨民眾，北市刑大根據以往慣例，得知這段期間扒手經常出沒，因此，除了加強取締，刑大肅竊組今天也到迪化街1段21號「永樂市場」旁舞台演出行動劇。
北市刑大表示，行動劇內容示範扒手慣用行竊手法，像是碰撞行竊法、刀片割包法等，民眾可能在不自覺情形下，皮包等錢財就不翼而飛了，希望透過行動劇演練，提高民眾防制扒竊觀念，讓扒手無機可趁，假如發現扒手，應立即通知警方處理。1060119
(中央社)
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