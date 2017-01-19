蘋果盼印度讓步 官員不想買單

我要評比

蘋果公司要求印度在稅務和政策上讓步，作為在當地組裝iPhone手機的條件，印度一些官員態度保留，總理莫迪吸引外資重大政見的商品與服務稅能否4月1日推出，引人質疑。

路透社報導，印度仍殷切期盼科技巨擘蘋果公司（Apple Inc.）在當地生產這款招牌手機。資訊科技部部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）昨天說，印度對相關磋商「心態開放」。

他說：「我們非常希望蘋果來，在印度設基地。」

但官員仍抗拒包括稅務優惠和其他多項政策例外等蘋果公司一長串要求，認為蘋果要求過多，對已在印生產的外國公司不公平。

官員的謹慎凸顯莫迪（Narendra Modi）想要使印度成為全球製造中心，以驅動經濟成長並年創數百萬就業機會的雄心，顯得不易達成。

所屬部會正評估蘋果提案的1名資深政府官員指出：「我們以前可沒對任何人提供這樣的優惠。必須增加許多價值，我們現在才會這麼做。」

審核本案的另1官員指出，政府應該為產業制定攻策，而不是為個別公司。

「蘋果是因為巿場有利可圖才來，卻沒人給印度相同的好處。」（譯者：中央社何宏儒）1060119

(中央社)