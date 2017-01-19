宣導短片 高市警局小編：真的不要酒駕
宣導不要酒後危險駕車，高雄市政府警察局推出「你求的是情，他要的是命」宣導短片，引發迴響，小編希望酒駕者不要心存僥倖，真的不要酒駕了。
高雄市政府警察局製作一系列的愛與鐵血宣導短片，由於農曆春節將屆，尾牙餐飲喝酒機會增多，小編製作這約30秒的宣導勿酒駕短片。
短片首先出現的是一名駕駛小貨車的男子，滿臉通紅醉醺醺，卻一直辯稱沒醉，隨後鏡頭一轉出現撞死無辜路人及受害人家屬跪地哀號痛哭的畫面，相當震撼，也令人印象深刻。
製作小編表示，總是相信因果輪迴，報應不爽，希望酒駕者不要心存僥倖，當報應輪迴自己或自己家人身上，那種痛真的痛不欲生。
在酒駕肇事的現場，員警永遠是站在處理的第一線，面對酒駕肇事者的求情，盧小小與自私，製作小編說，對比被害者家屬的傷痛，那是無法言喻的沉重！
製作小編認為雖然影片很短，但寓意深遠，希望影片能讓大家有更多省思，也請分享給身邊的人，尤其是春節快到了，有不少尾牙聚餐，千千萬萬不要酒駕！1060119
(中央社)
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