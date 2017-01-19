Netflix Q4淨利增55% 單季訂戶多700萬

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網路串流影音巨擘Netflix上1季拓展全球市場策略大有斬獲，單季增加高達700萬名訂戶，一舉推升營收與獲利。

法新社報導，總部位於加州的Netflix今天公布的季報指出，去年底整體訂戶來到將近9400萬，光去年第4季單季，美國以外的訂戶就增加500萬。

Netflix在這份最新季報中說：「美國本土與國際市場雙雙在訂戶強勁成長趨勢驅動下，創造我們有史以來最大的單季淨增加。」

由於訂戶大幅成長，去年第4季Netflix淨利年增大幅成長55%，達6670萬美元，營收則成長36%，達25億美元。

如此超乎預期的財報結果激勵Netflix股價盤後上漲超過8%。（譯者：中央社許湘欣）1060119

(中央社)