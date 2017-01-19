台鐵醞釀春節罷工 交通部：駕駛沒問題
台鐵產業工會醞釀春節罷工，交通部次長王國材今天表示，台鐵企業工會已同意配合春節疏運，現在駕駛已經沒問題，至於大都為站務人員的產業工會，台鐵已有訓練替代人力。
媒體報導，台鐵員工不滿一例一休上路後，輪班制沒改善，且工時一樣長但薪水卻將變少，台鐵員工自主發起的台鐵產業工會，醞釀於春節除夕到初三依法休假4天；台鐵員工強制入會的台鐵企業工會，則指旅客權益是台鐵使命，不會在春節和連假罷工。
行政院上午舉行院會後記者會，交通部次長王國材表示，台鐵已跟企業工會談過，企業工會理解一些訴求無法快速達成，表示會全力配合疏運；至於產業工會，主要以運務和站務人員為主，台鐵會繼續溝通，並訓練替代人力因應。
王國材說，春節疏運最重要的是司機，現在駕駛人力已經沒問題，台鐵有訓練站務和運務人員替代人力。產業工會的訴求需要時間，如人力增補和營運獎金納入本俸等，台鐵也有在做，他呼籲先做好春節疏運工作。1060119
(中央社)
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