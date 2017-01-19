徐國勇：沒有內閣要改組的計畫與訊息

媒體報導內閣即將改組，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院沒有這個規畫，也沒有內閣要改組的計畫與訊息，是媒體自己猜測的，沒有這回事。

媒體報導，綠營人士指出，總統府秘書長懸缺，為補足總統與黨、行政院部門協調的功能，現任行政院副院長林錫耀是總統考量的優先人選；副閣揆遺缺，民進黨秘書長洪耀福呼聲高；而黨秘書長則由不分區立委段宜康接任可能性最高。

徐國勇中午陪同行政院長林全到立法院。他接受媒體訪問時，被問到立法院臨時會結束後，行政院是否會進行內閣改組？

徐國勇說，行政院沒有這個規畫，也沒有內閣要改組的計畫與訊息。媒體追問，是否等到農曆年後改組，他說，也沒有這樣的計畫與訊息，相關報導是媒體自己猜測的，沒有這回事，行政院副院長林錫耀也不會過去總統府。

此外，媒體問到，多場年金改革座談會被抗議，現在國是會議也被抗議，會不會是有溝沒有通？徐國勇說，溝通是重要的事情，外界懷疑有溝沒有通，但只要看過民調，就知道溝通是有效的，也達到一定效果，大多數民眾支持年金改革。1060119

(中央社)