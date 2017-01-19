因自自冉冉 藍委要砍教育部預算遭否決

國民黨立法院黨團認為，「自自冉冉」顯非一般多數人於日常使用之詞，國教院有混淆學生、教育服務政治之嫌，因此提案刪減教育部預算，但最終在今天的立法院會中遭到否決。

總統府春聯印有「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，引發爭議。日前國家教育研究院也表示，將開會討論是否將「自自冉冉」列入辭典中。

立法院今天處理106年度中央政府總預算案，國民黨團認為，「自自冉冉」顯非一般多數人於日常使用之詞，國教院對此事反應之快、效率之高，著實令人不解，恐混淆學生學習概念，甚至給人教育服務政治之不當聯想。因此提案減列教育部新台幣200萬元的預算。

由於民進黨立法院黨團對此提案有異議，此提案將透過表決處理。表決時，國民黨立委高喊「蔡政府自自冉冉，一錯再錯」的口號，但最終，民進黨團仍以人數上的優勢，否決了國民黨團的提案。1060119

(中央社)