鎖定信義區夜店 百名警力擴大臨檢

我要評比

台北市警局信義分局今天晚間起至2月2日將動員百名警力，針對信義區夜店、飯店、台北101等景點擴大臨檢，同時會攔查計程車，杜絕違規情形。

信義分局執行春節期間安全維護工作，期間今天晚上10時到2月2日晚上12時止，為期15天，將出動百名警力，主要鎖定信義區夜店、飯店加強臨檢，避免治安問題發生，而在台北101、國父紀念館等景點預計也會湧入人潮，因此會不定期巡邏。

信義分局表示，日前發生計程車司機性侵南韓女遊客案件，為了讓民眾、外國遊客能夠安心搭乘，也會加強取締計程車相關違規情形，像是持偽造或冒用計程車執業登記證及無執業登記證、登記證未審驗等，都是稽查重點。1060119

(中央社)