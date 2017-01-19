暖心狗電影遭控虐狗 動保團體籲抵制
即將上映電影「為了與你相遇」（A Dog's Purpose）1段片場畫面曝光，顯示驚恐萬分的德國狼犬不敵訓練師蠻力，被迫進入湍急水流中。愛護動物人士今天呼籲抵制這部電影。
法新社報導，八卦網站TMZ公布這段2015年拍攝的片場畫面顯示，水池角落的德國狼犬奮力掙扎想要擺脫訓練師控制，池中水流湍急。
影片中可聽到有人在說：「沒進入水中的話，牠不會鎮定下來，就把牠丟進去吧。」不管池邊的狼犬怎麼掙扎，訓練師都不放過牠，最後被迫進入湍急水流中。
TMZ指出，在加拿大溫尼伯（Winnipeg）附近拍到的這段1分鐘影片是「為了與你相遇」攝製過程中拍下的。影片最後，原本載浮載沈的狼犬被水流沖到池壁並沉入水中，工作人員才趕緊將牠救起。
動物權利組織對這段影片表達憤怒，許多人並在社群媒體敦促抵制電影。
善待動物組織（PETA）副總裁朗吉（Lisa Lange）告訴法新社：「PETA呼籲愛動物人士抵制這部電影，以傳達出狗狗和其他動物應獲人道對待，絕不是電影道具的訊息。」
加拿大的動物正義（Animal Justice）組織表示，已向加國當局投訴，要求對電影製作人提出虐待動物的控訴。
「為了與你相遇」由美國男星丹尼斯奎德（DennisQuaid）主演，預定27日上映。無法取得發行片商環球影業（Universal Pictures）回應。
不過TMZ報導環球影業聲明說：「促進安全環境、確保善待我們的動物演員，對本片攝製團隊至關重要。」（譯者：中央社何宏儒）1060119
(中央社)
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