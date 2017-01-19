春節依法休假 工會：台鐵漠視旅客安全

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台鐵產業工會今天表示，預計在今年春節（除夕至初三）發起依法休假，但台鐵調查「連續執勤24小時」的需求等因應措施，根本漠視旅客安全。

台鐵產業工會今天舉行「路局強迫加班、打壓工會，產工自立自強、抗爭到底」記者會，並號召員工遊行至總統府前抗議。

台鐵產業工會表示，今年春節（除夕至初三）將發起依法休假行動。但台鐵局各階層主管不斷施壓，恐嚇春節國定假日不出勤將作曠職處分，強制員工春節加班、打壓工會活動。

台鐵局甚至發出電報調查「連續執勤24小時」之需求，要求「車站在沒有行車人員做雙重確認的狀況下，請車長自己看號誌燈，自己發出開車指令」甚至有可能要求「無車長證的新手同仁擔任車長」。

台鐵產業工會表示，這顯示鐵路局不肯面對台鐵基層工時過長的問題，也不顧旅客性命安全。

台鐵產業工會說，台鐵局應該要確實解決問題，而非打壓解決問題的人，台鐵產業工會依法、經會員代表大會決議發起春節依法休假、拒絕國定假日加班行動，台鐵局無准駁的空間，更不能夠打壓工會活動。

台鐵產業工會指出， 請鐵路局停止強迫員工出勤、莫再打壓工會活動；請鐵路局停止用違法、影響行車安全方式調度人力；請政府監督鐵路局勿打壓工會活動，要求鐵路局儘快跟工會協商，確實改善台鐵人力工時問題。1060119

(中央社)