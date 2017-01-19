金正恩視察軍隊 專家：準備與美新政府對話或對抗

朝鮮領導人、朝鮮勞動黨委員長金正恩19日視察了人民軍第233部隊直屬區分隊，並檢查訓練戰備情況。這是金正恩今年首次對部隊進行視察。專家指出，此舉顯示川普上台之際，朝鮮已做好與美國對話和對抗的準備。

據北韓媒體「朝中社」19日報導，金正恩視察了官兵們的寢室、理髮室、浴室、伙房後表示，為了讓士兵們專心訓練，應及時解決在操練和軍營生活中出現的問題。金正恩還表示，區分隊肩負著重任，並提出了幾項備戰任務。

當天，朝鮮人民軍總政治局長黃炳誓、總參謀部第一副總參謀長兼作戰總局長李永吉隨同金正恩視察。金正恩向官兵們贈送雙筒望遠鏡和自動步槍、機槍後，一起合影留念。

報導引述韓國北韓大學院大學教授梁茂進表示，在美國新政府即將成立之際，金正恩今年首次視察軍隊，旨在提振官兵士氣，同時對外展現朝鮮已做好和美國進行對話或對抗的準備。專家們預測，考慮到朝鮮近期製造了2枚新型洲際彈道導彈（ICBM）並不斷以射彈威脅，金正恩將繼續視察軍隊。

新年以來，金正恩相繼走訪了工廠，塑造親民形象，本月5日視察平壤箱包廠後，8日和12日分別視察了金正淑平壤紡織工廠和柳京泡菜廠，15日視察魚醬工廠和水產事業所等。

(旺報)