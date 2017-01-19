澎湖姑婆嶼採收野生紫菜
慘遭暖冬氣候影響，今年澎湖姑婆嶼野生紫菜不僅品質大不如前，就連產量也大幅銳減，澎湖鄉親採收意願缺缺，只有200多人登島，創下歷年來最少。
紫菜是澎湖冬天一大重要特產品，尤其無人島姑婆嶼生長的野生紫菜更是全國聞名，由於產量有限供不應求，大夥搶翻天。
紫菜屬於紅藻，長帶狀或披針狀的紫紅色葉薄膜，紫菜果孢子在礁岩上長出幼芽，每年冬季至初春是生長季；野生紫菜物稀為貴，澎湖人暱稱「黑金」。
天氣越冷，紫菜生長越好，澎湖白沙鄉姑婆嶼是全國唯一的天然紫菜保護區，其他無人島錠鉤嶼、雞善嶼、屈爪嶼、空殼嶼等都有少量生產。
今年遭受暖冬氣候波及，原本產量最多的姑婆嶼也大受打擊，擁有姑婆嶼漁業權的赤崁村龍德宮昨日號召村民登島採收，大夥意願缺缺，只有200多人搭乘4艘船前往。
相較於去年行情，今年紫菜價格昂貴再創新高，剛採收的濕紫菜每台斤約300元，脫水晒乾後的乾紫菜每台斤破千元。
鄉親們全副武裝、穿上防滑鞋、戴上手套，2小時限時內全神貫注彎腰努力搶收，但是收穫還是不如預期，大夥感慨今年真是歹年冬。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。