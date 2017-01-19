澎湖姑婆嶼採收野生紫菜

我要評比

今年野生紫菜產量大不如前，民眾採集興趣缺缺。（陳可文攝）

慘遭暖冬氣候影響，今年澎湖姑婆嶼野生紫菜不僅品質大不如前，就連產量也大幅銳減，澎湖鄉親採收意願缺缺，只有200多人登島，創下歷年來最少。

紫菜是澎湖冬天一大重要特產品，尤其無人島姑婆嶼生長的野生紫菜更是全國聞名，由於產量有限供不應求，大夥搶翻天。

紫菜屬於紅藻，長帶狀或披針狀的紫紅色葉薄膜，紫菜果孢子在礁岩上長出幼芽，每年冬季至初春是生長季；野生紫菜物稀為貴，澎湖人暱稱「黑金」。

天氣越冷，紫菜生長越好，澎湖白沙鄉姑婆嶼是全國唯一的天然紫菜保護區，其他無人島錠鉤嶼、雞善嶼、屈爪嶼、空殼嶼等都有少量生產。

今年遭受暖冬氣候波及，原本產量最多的姑婆嶼也大受打擊，擁有姑婆嶼漁業權的赤崁村龍德宮昨日號召村民登島採收，大夥意願缺缺，只有200多人搭乘4艘船前往。

相較於去年行情，今年紫菜價格昂貴再創新高，剛採收的濕紫菜每台斤約300元，脫水晒乾後的乾紫菜每台斤破千元。

鄉親們全副武裝、穿上防滑鞋、戴上手套，2小時限時內全神貫注彎腰努力搶收，但是收穫還是不如預期，大夥感慨今年真是歹年冬。

(中時)