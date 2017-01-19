何超蓮拒再提吳克群 閨密幫開腔：歡迎大家來追
歌手吳克群和香港賭王女兒何超蓮交往4年，卻在2015年末突然宣布分手，最近吳克群受訪談舊情，表示不後悔公開，但對女方身邊「雜音多」很不爽，昨(18日)晚間，何超蓮與一票好友現身力挺鄧紫棋紀錄片，被問此事，何超蓮低調不願再多談，而閨密李蘊則幫開腔說：「她現在單身，歡迎大家來追」。
吳克群日前接受專訪嗆何超蓮身邊人雜音太多，直言舊愛說什麼他都無所謂，「但旁邊的人這麼多話，是衝啥（作什麼）！」對此，何超蓮多年閨密李蘊則回應自己愛幫好友出頭，可能是缺點，以後要改，也反酸吳克群「原來說真話也會得罪人」。
昨何超蓮、李蘊等人出席鄧紫棋紀錄片《一路逆風》首映，被問到吳克群，何超蓮說今天焦點是電影，不想提別的事，而李蘊則幫好友徵友，說：「超蓮現在單身，大家可努力追求」，但何超蓮卻表示現在不想交男友，因為不想再被傳緋聞，似乎透露上段感情已讓她身心俱疲。
(中時電子報)
關鍵字：吳克群
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