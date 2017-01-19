劉德華墜馬 港醫生告誡：後遺症可大可小

劉德華過去曾拍攝過不少騎馬畫面。（圖／劇照）

劉德華本周因到泰國拍攝廣告不慎發生墜馬意外，他又因被踩到腰脊，造成盆骨撕裂傷，儘管華仔對外報平安，老婆朱麗倩也第一時間陪伴在側。不過香港醫生還是告誡，盆骨撕裂後遺症可大可小，如撕裂血管，恐還會造成內出血。

劉德華墜馬造成的盆骨撕裂傷聽來嚇人，更有傳他腰脊也有受傷，而有醫生接受香港《蘋果日報》訪問時透露，如病人傷到腰脊，會不會造成後遺症，取決病人的穩定狀況，如壓迫到神經，他雙腳走動恐都會有影響，甚至有大小便失禁等問題，必須做減壓神經手術。

但若是盆骨撕裂，這則是左右盆骨軟組織受損，醫生告誡後遺症可大可寫，若嚴重撕裂到血管，也可能引發內出血。另一方面，也有家庭醫學科醫生表示，骨盆撕裂有可能傷及內臟，男性更要當心危及生殖器，但也強調，只要照顧得好，都能完全復原，但所需時間需要4-6周的時間。

(中時電子報)