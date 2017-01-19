葉望輝：川普對中專注貿易 台尚勿憂心

前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝今天說，美國總統當選人川普針對中國的目標很清楚就是貿易，「台灣尚無須憂心」。他指出，陸媒宣稱中國在南海是「核大國」，這是挑釁。

前行政院長游錫(方方土)代表總統蔡英文、率祝賀團將出席川普的就職典禮，中華民國駐美代表處晚間於雙橡園舉辦歡迎晚宴，葉望輝也受邀參與，他於餐會前受訪時做上述表示。

葉望輝先重申，他在川普交接團隊中沒有任何職位、也不是川普的發言人。

有台灣記者問，川普還未上任，已引起華府各界討論美國「一中政策」是否該修改的多種辯論，對台灣有何影響？

葉望輝則指出，在他和川普團隊成員的所有互動中，對如何真正平衡美國與盟友的關係及與中國的關係有新看法，但他認為，沒有理由需要對政策將往哪個方向改變而憂心，「我尚不覺得台灣有什麼需要擔心的」。

葉望輝說，未來美國政府將著重在經貿關係，尤其像川普決定在白宮設置新機構，專門負責美國的貿易實務，「很清楚要關注的焦點就是中國」，當然，台灣也有被關切，而他相信，很多人已準備好、也有意願聽聽台灣的觀點。

他又指出，川普已說得很清楚，沒有人可以告訴他能和誰或不能和誰談話、談什麼；而川普打算和中國就許多廣泛議題有新的談判。

葉望輝表示，但在南海議題上，卻有若干媒體宣稱要讓美國知道中國是「核大國」，「我有點訝異中國的反應」、「我覺得這是很挑釁的語言」。

至於談到將來的「中國政策」，他則說，等川普宣誓就職後再觀察，而新的政府還有許多重要職位還未正式就位，在所有人尚未就位及正式行動前、先別妄下結論。

另有記者問葉望輝，他身為台灣的好朋友，若成為川普政府團隊一員，會如何幫助美台關係以及擴展台灣的國際參與？

他則用中文說「知者不言、言者不知」，他感謝台灣認為他是朋友、也感謝大家關心，如果他能向大家說這麼多，這顯示他不會在新政府中成為一員，他三度重申「強烈支持」即將上任的川普團隊，並說他們都是很適合的人選。1060119

(中央社)