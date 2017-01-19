臨時會散會 林全赴立院致謝
立法院院會今天三讀通過民國106年度總預算，行政院長林全特別到立法院致謝，並與立法院長蘇嘉全、民進黨立委合影留念。
林全中午在立法院還沒有完成總預算案二讀，就先抵達立法院。
他受訪時表示，感謝所有立委，在這個會期有很多法案、總預算案有很好的進展，特別感謝立法院對總預算案的支持，讓全案能夠順利完成三讀。
林全說，立法院在過去這個會期，食品安全方面讓成立毒物及化學物質局的法源有了依據，食安問題在源頭管制上可以做得更好。
他表示，電業法與長期照顧服務法部分條文修正，也在立法院臨時會通過法案後，讓相關政策推動有機會做得更好；住宅法也通過，讓社會住宅推動有更好的法律基礎。
林全表示，這些法案都與民生及總統政見承諾有關，非常感謝立法院的支持，後續還有其他改革法案會繼續努力，做最好的溝通。
林全在全案三讀、蘇嘉全宣布散會後踏入議場，蘇嘉全也走下主席台，2人與在場的民進黨立委合影，還豎起大拇指比「讚」。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。