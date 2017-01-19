臨時會散會 林全赴立院致謝

立法院院會今天三讀通過民國106年度總預算，行政院長林全特別到立法院致謝，並與立法院長蘇嘉全、民進黨立委合影留念。

林全中午在立法院還沒有完成總預算案二讀，就先抵達立法院。

他受訪時表示，感謝所有立委，在這個會期有很多法案、總預算案有很好的進展，特別感謝立法院對總預算案的支持，讓全案能夠順利完成三讀。

林全說，立法院在過去這個會期，食品安全方面讓成立毒物及化學物質局的法源有了依據，食安問題在源頭管制上可以做得更好。

他表示，電業法與長期照顧服務法部分條文修正，也在立法院臨時會通過法案後，讓相關政策推動有機會做得更好；住宅法也通過，讓社會住宅推動有更好的法律基礎。

林全表示，這些法案都與民生及總統政見承諾有關，非常感謝立法院的支持，後續還有其他改革法案會繼續努力，做最好的溝通。

林全在全案三讀、蘇嘉全宣布散會後踏入議場，蘇嘉全也走下主席台，2人與在場的民進黨立委合影，還豎起大拇指比「讚」。1060119

(中央社)