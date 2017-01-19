遭批兩面人 政院：毀損古蹟是公訴罪

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國民黨黨工昨天闖入行政院，國民黨批評行政院處理方式像「兩面人」。行政院發言人徐國勇今天表示，政院不會對黨工提告，但毀損古蹟是公訴罪，政院尊重司法機關職權。

國民黨工自救會9名成員因抗議行政院不當黨產處理委員會清算黨產，18日下午騎機車和Youbike突襲衝入行政院，並撒冥紙和噴漆，隨即遭院內警衛壓制，部分人士後遭移送地檢署偵辦。

媒體報導，國民黨立法院黨團總召廖國棟說，徐國勇有跟他通電話，表示希望比照318學運處理，不會對衝撞行政院的黨工提告，但黨工還是會被依文資法究辦，他覺得行政院像是「兩面人」。

徐國勇上午主持行政院院會後記者會，受訪時表示，行政院已經表明態度，不會對闖入黨工提告，但是行政院是國定古蹟，毀損古蹟屬於非告訴乃論，就是公訴罪，就算政院不提告，檢察官還是要依法偵辦。司法機關獨立行使職權，行政院予以尊重。

徐國勇說，國民黨應妥善處理黨工的薪水、資遣費等問題，與勞工協商解決；黨產會也是獨立行使職權，行政院尊重黨產會處理方式。1060119

(中央社)