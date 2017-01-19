韓媒爆：北韓2枚新型彈道飛彈進入發射狀態

韓媒引述韓國多位高官及韓美軍事外交界消息稱，朝鮮近期製造了2枚新型彈道飛彈，並已進入發射就緒狀態。韓美兩國研判，這兩枚車載飛彈是金正恩在新年賀詞中揚言準備試射的洲際飛彈，發射時間早於預期的可能性變高。韓國官員解釋，朝鮮此時秀出飛彈意在預告試射，向20日上台的新一屆美國政府釋放戰略信號。

韓聯社19日稱，據分析，該飛彈採用二級火箭設計，彈長不超過15公尺，短於此前的KN-08（19-20公尺）及其改進型（17-18公尺）。該飛彈被發現的具體時間，應在美國將海基X波段雷達從夏威夷緊急調往西太平洋的9日左右。

報導指出，軍事專家們認為，該飛彈採用朝鮮去年4月9日曝光試驗場面的新型洲際彈道飛彈大功率發動機。

韓國慶南大學遠東問題研究所教授金東燁指出，朝鮮很可能將上述3到4台液體燃料發動機捆綁後作為該飛彈的一級助推器，並認為朝鮮試射時將只點燃一級助推器，飛行距離不會達到洲際飛彈的射程下限5500公里，但仍會聲稱此次試射成功。

(旺報)