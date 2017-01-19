人力仲介作掩護販毒 鴛鴦犯罪組織落網

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彰化檢警破獲以張姓主嫌(前排中)為首的販毒集團，以合法人力仲介公司吸收成員從事販毒、組織犯罪等不法勾當。(謝瓊雲翻攝)

張姓主嫌妻子夏女身材嬌小，但相當兇狠，平日對不服從的手下，常教唆其他人以手銬腳鐐及棍棒毒打伺候。（謝瓊雲翻攝）

警方出動105名警力，於昨日查獲犯罪組織。（謝瓊雲攝）

警方查獲球棒、空氣長短槍和手銬腳鐐等犯罪工具，還有毒品海洛因、安非他命與現金。（謝瓊雲攝）

毒鴛鴦以人力仲介當掩護，實則擁槍從事販毒、暴力犯罪等不法勾當，彰化檢警19日宣布偵破以46歲張男為首的販毒集團，帶回22人，其中7人被依違反毒品、槍砲彈藥管制條例與組織犯罪等罪名移送法辦，主嫌夫妻與莊姓藥腳被收押。

警方調查，綽號「傻面昌」的張男與36歲妻子夏女，2015年10月在員林市開設「昌達人力仲介」招募社會邊緣人，公司提供住宿等福利，平日仲介員工到建築工地當臨時工，再從中找心腹當幹部運毒，並以毒品吸收利誘未成年少年加入。

員林分局偵查隊長詹廷育表示，該集團成員曾涉及中山醫院外計程車排班糾紛，聚眾毆打1名司機。綽號「娘娘」的夏女更狠，若成員私下偷開車或偷拿毒品被發現，馬上就被銬上手銬、腳鍊，遭眾人持棍棒毒打。

在彰化地檢署檢察官廖偉志指揮下，警方昨日拂曉出擊，出動105名警力、兵分33路，共帶回22名嫌犯，並起出空氣長短槍、球棒等犯罪工具，以及毒品海洛因、安非他命和大批現金。

(中時)