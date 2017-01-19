雙城論壇上海續辦？滬官方：研究溝通中

我要評比

去年8月舉行的台北、上海雙城論壇獲選為「2016滬台交流十大新聞」之首。針對今年雙城論壇是否循往例在上海舉辦，上海市台辦主任李文輝說，「還在研究、溝通過程中」。

上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝今天在「2016滬台交流十大新聞」發布會上致詞時說，2016年「兩岸關係出現動盪」，但仍在「堅持九二共識、反對台獨」的原則下推進上海與台灣的100多項交流活動。

上海市海峽兩岸交流促進會會長李雷鳴公布兩地交流的年度十大新聞。這項活動是透過新聞評委及網友投票，其中，排名第一是2016年8月在台北舉行的雙城論壇，其他還包括籃球明星姚明去年10月赴台參加「海峽盃」籃球邀請賽等。

對於今年雙城論壇是否循往例在上海舉辦，李文輝會後接受媒體訪問時表示，還在研究、溝通過程中，有消息會再向媒體發布。

雙城論壇自2010年起開始，每年由台北市、上海市政府輪流舉辦。無黨籍的柯文哲擔任台北市長後，2015年一度傳出停辦，最終仍率團前往上海。2016年政黨輪替後，上海方面由中共上海市委常委、統戰部長沙海林代表上海市長赴台參加，其身分和角色引起關注。1060119

(中央社)