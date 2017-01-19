雙城論壇上海續辦？滬官方：研究溝通中
去年8月舉行的台北、上海雙城論壇獲選為「2016滬台交流十大新聞」之首。針對今年雙城論壇是否循往例在上海舉辦，上海市台辦主任李文輝說，「還在研究、溝通過程中」。
上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝今天在「2016滬台交流十大新聞」發布會上致詞時說，2016年「兩岸關係出現動盪」，但仍在「堅持九二共識、反對台獨」的原則下推進上海與台灣的100多項交流活動。
上海市海峽兩岸交流促進會會長李雷鳴公布兩地交流的年度十大新聞。這項活動是透過新聞評委及網友投票，其中，排名第一是2016年8月在台北舉行的雙城論壇，其他還包括籃球明星姚明去年10月赴台參加「海峽盃」籃球邀請賽等。
對於今年雙城論壇是否循往例在上海舉辦，李文輝會後接受媒體訪問時表示，還在研究、溝通過程中，有消息會再向媒體發布。
雙城論壇自2010年起開始，每年由台北市、上海市政府輪流舉辦。無黨籍的柯文哲擔任台北市長後，2015年一度傳出停辦，最終仍率團前往上海。2016年政黨輪替後，上海方面由中共上海市委常委、統戰部長沙海林代表上海市長赴台參加，其身分和角色引起關注。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。