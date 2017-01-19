結合原住民族群元素 樹林公托中心開幕
新北市專為原住民設立的樹林原動力公共托老中心，今天正式啟用，市長朱立倫被一群熱情的原住民包圍住，阿公阿嬤不僅載歌載舞，還邀朱立倫一起玩「杯子傳歌」。
新北市社會局長張錦麗表示，樹林原動力公共托老中心原是原住民社區關懷據點，2年增設銀髮俱樂部，這次再擴大服務為日間照顧，共可服務20位銀髮長輩，以原住民為主，一般銀髮長輩也歡迎。
啟用儀式由朱立倫、張錦麗、原民局長楊馨怡、樹林區長林耀長、新北市原住民總頭目陳雙榮，以及樹林區原住民族發展協進會理事長陳家梅等人，共同在一棵大樹貼上「樹林原動力公共托老中心」字板。
朱立倫表示，新北市是全國設立最多公共托老中心日間照顧的城市，這已是第32家，說明新北市最重視老人福利，從老人共餐、設銀髮俱樂部，到動健康，新北有一整套照顧長輩的政策，對於亞健康、失智失能的長輩，則有公共托老中心可以日間在地照顧。
朱立倫等人在陳家梅的帶領下，參觀中心的各項設備，除了運動復健器材、地板球、泡茶、棋藝等，也連結當地衛政資源，提供相關健康諮詢講座，公所也可發送物資、辦理社區相關活動等，以達到「在地就養、健康樂活」。1060119
(中央社)
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