游錫堃：一中政策是美國政策 台灣不必介入

游錫堃率領的美國總統就職典禮祝賀團18日在駐美代表處舉行記者會(江靜玲攝）

行政院前院長游錫堃18日表示，「一中政策」是美國的政策，不是台灣的政策，台灣不必介入，並指出，蔡英文總統特別交待，台美關係非常敏感，要保持低調，帶著愉快心情向川普道賀。

游錫堃率領的美國總統就職典禮祝賀團18日在駐美代表處舉行記者會。媒體詢問有關美國一中政策可能調整，台灣如何與美方溝通並提出自我防衛能力對台灣極為重要，游錫堃表示，台灣要加強防衛能力基本上是台灣安全需求，也關切到亞太安全。他個人價值觀是好好落實《台灣關係法》和六項保證，「有關如何處理一中，那是美國的一中政策，我們不必介入」，「一中政策是美國的政策，不是台灣的政策」。游錫堃表示，台美關係在台灣，至少要讓兩岸軍力不致失衡的太厲害。

游錫堃同時指出，台灣對美國政策的影響有限且困難。蔡英文和川普通話後隔天，中國高官說台灣搞小動作，但台灣哪有搞小動作？游錫堃說，中共不敢罵美國，就「打小孩子給人家看」。

游錫堃表示，我們完全沒有要影響美國，強調兩岸關係一定要用冷靜務實、理性坦率的態度來協商互動。

游錫堃率領的代表團一行17人於17日晚間抵達華府，18日並赴國會山莊會晤了聯邦眾議員台灣連線成員布魯克斯、羅艾斯議員，就深化台美經貿關係和充實台灣防衛能力，交換意見；晚間出席雙橡園80周年晚宴音樂會。19日還將拜會華府傳統基金會等智庫。

(中時)