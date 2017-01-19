游錫堃：一中政策是美國政策 台灣不必介入
行政院前院長游錫堃18日表示，「一中政策」是美國的政策，不是台灣的政策，台灣不必介入，並指出，蔡英文總統特別交待，台美關係非常敏感，要保持低調，帶著愉快心情向川普道賀。
游錫堃率領的美國總統就職典禮祝賀團18日在駐美代表處舉行記者會。媒體詢問有關美國一中政策可能調整，台灣如何與美方溝通並提出自我防衛能力對台灣極為重要，游錫堃表示，台灣要加強防衛能力基本上是台灣安全需求，也關切到亞太安全。他個人價值觀是好好落實《台灣關係法》和六項保證，「有關如何處理一中，那是美國的一中政策，我們不必介入」，「一中政策是美國的政策，不是台灣的政策」。游錫堃表示，台美關係在台灣，至少要讓兩岸軍力不致失衡的太厲害。
游錫堃同時指出，台灣對美國政策的影響有限且困難。蔡英文和川普通話後隔天，中國高官說台灣搞小動作，但台灣哪有搞小動作？游錫堃說，中共不敢罵美國，就「打小孩子給人家看」。
游錫堃表示，我們完全沒有要影響美國，強調兩岸關係一定要用冷靜務實、理性坦率的態度來協商互動。
游錫堃率領的代表團一行17人於17日晚間抵達華府，18日並赴國會山莊會晤了聯邦眾議員台灣連線成員布魯克斯、羅艾斯議員，就深化台美經貿關係和充實台灣防衛能力，交換意見；晚間出席雙橡園80周年晚宴音樂會。19日還將拜會華府傳統基金會等智庫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。