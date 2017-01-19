爆不請自來找林宥嘉吃年夜飯 鄧紫棋回應了
鄧紫棋、林宥嘉曾牽手參加2013年金曲獎，豈料隔年宣告分手，還傳出鄧紫棋在臉書怒譙舊愛將家人推出陪她在麥當勞吃年夜飯，昨(18日)知情人指出，當時兩人正在冷靜期，鄧紫棋突然不請自來，才使林宥嘉不知所措，對此打臉的說法，鄧紫棋昨晚也親自給出回應。
鄧紫棋與林宥嘉分手後，曾在臉書爆兩家人約好在台吃年夜飯，結果竟是林宥嘉家人陪鄧紫棋在麥當勞聚餐，轟林宥嘉自己完全消失，昨此說法被逆轉，知情人表示，當時兩人冷戰，女方想挽回感情，才突然帶家人到台灣找林宥嘉，想給對方驚喜，使林宥嘉不知如何應對，最後林母才只好帶著林宥嘉弟弟、妹妹出面招待。
昨晚鄧紫棋自傳式紀錄片《一路逆風》進行首映，被問到麥當勞年夜飯事件被逆轉，她表示：「一件事過了那麼久，不想再說啦！希望大家有自己的生活很好」，也說被問到舊愛結婚，她會回應「恭喜」，但兩人私下已沒連繫。
(中時電子報)
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