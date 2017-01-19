大陸和台灣的差別 斯容中肯說出感受
購物專家斯容近幾年往大陸發展順遂，常往返兩岸當空中飛人，現1周至少有3天會去工作，她也很能感受到兩邊的不同，直言「覺得家鄉很可愛」。
斯容在臉書透露，凌晨開車回家途中，經過熟悉的捷運站，她下車買了熱騰騰的地瓜稀飯，順便和老闆閒話家常，突然覺得「家鄉很可愛」，因為這種滿滿的人情味，是在大陸感受不到的。
她表示大陸外賣很方便，從清粥小菜到滿漢全席都能送，因此是她最常打發三餐消夜的小幫手，不過這也讓她感嘆：「在中國工作時，最常接觸的不是人，而是一種專門叫外賣的軟體『餓了沒』」，覺得還是濃郁的家鄉味較有人情味。
(中時電子報)
關鍵字：斯容
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