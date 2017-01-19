以鄰為壑？斗六機械工廠濫倒在鄰田
雲林科技工業區竹圍子區一家機械零件加工廠「康柏崴科技」，昨將廢棄重油偷倒在場區旁農地，遭人拍照貼在社群網站。雲林縣環保局今天早上前往稽查，初估業者傾倒約30桶重油，業者辯稱是與外籍員工溝通上出錯，環保局仍將業者函送法辦。
被貼在社群網站的照片令人髮指，一名穿著制服男子把油倒進廠房旁的田裡，長滿雜草的農地浮著黑色油污。19日環保局人員根據線索稽查可能的廠商，找到斗六市的康柏威科技公司。
環保局人員稽查時，黑油已經滲入田裡，工業區服務中心也趕往關切，廠區人員正拿吸油棉紙鋪在農地上亡羊補牢。
環保局表示，稽查發現該工廠員工將廢棄重油或溶劑傾倒在隔壁的土地，涉及違反到廢棄物清理法第46條，可處一年以上到五年以下有期徒刑，將立即移送給地檢署偵辦。
近年雲林縣工業汙染事件頻傳，本月11日司法節雲林地檢署、縣調查站、環保署稽查總隊中區大隊、保七總隊第三大隊、縣府環保局、警察局才剛成立「雲林地區國土保育連繫平台」，遏止汙染歪風有待努力。
(中時)
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