北京抗議 游錫(方方土)：泱泱大國別小氣
前行政院長游錫(方方土)今晚說，台灣派祝賀團參與美國總統就職典禮，中國都要抗議，泱泱大國不該如此小氣，中國歷朝歷代也都沒有如此心胸狹窄的領導人物。
游錫(方方土)這次代表總統蔡英文率祝賀團出席川普的就職典禮，中華民國駐美代表處晚間於雙橡園舉辦歡迎晚宴，前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝及美國在台協會執行理事羅瑞智（John Norris）也都與會，游錫(方方土)會後接受記者訪問時作上述表示。
中國外交部發言人華春瑩昨天指出，敦促美國不要允許台灣派「所謂的代表團赴美參加美國總統就職儀式」、「中方反對台灣當局以任何藉口，赴美從事干擾或破壞中美關係的活動」。
對此，游錫(方方土)回應說，如果中國這樣都要抗議，「這不像個泱泱大國，也不像有5000年燦爛文明的中國」；中國是大國，要有大國心胸，「不要那麼小氣」、「中國歷朝歷代沒有像現在心胸這麼狹窄的領導人物」。
游錫(方方土)指出，中國應該要了解，美國是民主國家，而台灣與美國的友誼源遠流長，台美關係正處於有史以來最佳狀態，他相信，中國這樣的思考，美國是不會接受的。
游錫(方方土)還以個人經歷為例指出，他這10年、20年來，可以說是被中國抗議最多的台灣政治人物，包括他擔任行政院長時過境美國2趟、共4次，而前總統陳水扁也曾指派他擔任民進黨「對日工作小組」召集人，他過境美國、或去日本，甚至去菲律賓，中國通通都要抗議，但抗議不會有效。1060119
(中央社)
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