選黨主席 郝龍斌：無外傳和吳敦義合流

國民黨副主席郝龍斌今天表示，黨主席選舉絕對沒有外傳他要跟同樣參選主席的前副總統吳敦義合流這件事；至於是否會再戰2018年市長選舉，郝龍斌只表示找到好人選、會贏最重要。

參與國民黨主席選舉的郝龍斌今天接受廣播節目專訪，由於國民黨主席此次選舉有多人參選，可能因為首輪無人單獨得票過半，需要進入第二輪選舉，郝龍斌說，他有信心不僅自己可以擠進第二輪，甚至還可能在首輪就拿下第一。

郝龍斌並澄清自己不是只靠黃復興黨部的支持，更不是一個「靠爸族」，郝龍斌說，在台北市長選舉時他拿下80萬票，還順利連任，這都不是靠爸爸郝柏村就能做到。

他並表示，這次黨主席選舉絕對沒有外傳他要跟吳敦義合流這件事，「絕對不是這樣」；這次參選人要有基本體認，都是要全力以赴，不能打假球，他希望這次選舉過程可以改變國民黨的宮廷文化，告別「喬來喬去」的文化，透過民主公平競爭，成為符合時代潮流、民意趨勢的政黨。

郝龍斌曾承諾若選上黨主席，就不選2020總統，主持人追問他是否御駕親征回鍋台北市再戰2018年市長選舉，郝龍斌沒有鬆口，只表示找到最好的人選、會贏最重要。

他說他現在這年齡該做的是建立平台，讓年輕人表現發展；他也表示，2018年國民黨應該設定最少打下2都，也就是台北和新北，桃園和台中則要做勝選準備。

此外，郝龍斌在會後受訪時談及黨工昨衝入行政院噴漆抗議事件，他呼籲，太陽花學運時也有抗議人士衝入行政院，對行政院裡面的破壞比起這次嚴重多了，希望行政院長林全有同理心，體諒黨工年終拿不到薪水的苦處，能比照太陽花學運處理，不對黨工提告。1060119

(中央社)