選黨主席 郝龍斌：無外傳和吳敦義合流
國民黨副主席郝龍斌今天表示，黨主席選舉絕對沒有外傳他要跟同樣參選主席的前副總統吳敦義合流這件事；至於是否會再戰2018年市長選舉，郝龍斌只表示找到好人選、會贏最重要。
參與國民黨主席選舉的郝龍斌今天接受廣播節目專訪，由於國民黨主席此次選舉有多人參選，可能因為首輪無人單獨得票過半，需要進入第二輪選舉，郝龍斌說，他有信心不僅自己可以擠進第二輪，甚至還可能在首輪就拿下第一。
郝龍斌並澄清自己不是只靠黃復興黨部的支持，更不是一個「靠爸族」，郝龍斌說，在台北市長選舉時他拿下80萬票，還順利連任，這都不是靠爸爸郝柏村就能做到。
他並表示，這次黨主席選舉絕對沒有外傳他要跟吳敦義合流這件事，「絕對不是這樣」；這次參選人要有基本體認，都是要全力以赴，不能打假球，他希望這次選舉過程可以改變國民黨的宮廷文化，告別「喬來喬去」的文化，透過民主公平競爭，成為符合時代潮流、民意趨勢的政黨。
郝龍斌曾承諾若選上黨主席，就不選2020總統，主持人追問他是否御駕親征回鍋台北市再戰2018年市長選舉，郝龍斌沒有鬆口，只表示找到最好的人選、會贏最重要。
他說他現在這年齡該做的是建立平台，讓年輕人表現發展；他也表示，2018年國民黨應該設定最少打下2都，也就是台北和新北，桃園和台中則要做勝選準備。
此外，郝龍斌在會後受訪時談及黨工昨衝入行政院噴漆抗議事件，他呼籲，太陽花學運時也有抗議人士衝入行政院，對行政院裡面的破壞比起這次嚴重多了，希望行政院長林全有同理心，體諒黨工年終拿不到薪水的苦處，能比照太陽花學運處理，不對黨工提告。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。