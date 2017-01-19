陸：美升息與美元走強趨勢 仍待觀察

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中國大陸國家外匯管理局發言人王春英今天說，美國1年多來2度升息，中國大陸跨境資金流動所受影響減弱，美國升息進程和美元走強的趨勢仍待觀察。

中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，邀王春英說明中國大陸2016年外匯收支數據情況。王春英回應陸媒提問時作上述表示。

王春英說，比較2015年底和2016年底美國聯邦準備理事會（Fed）2次升息，中國大陸跨境資金流動受到的影響有所減弱。

她表示，美國2015年底升息壓力釋放後，中國大陸境內主體資產負債調整已更加平穩，雖持續對外投資，但債務償還趨緩、借貸需求回升，使中國大陸化解外部影響跨境資金流動的能力提升。

王春英認為，中國大陸當前經濟發展狀況、金融市場穩健程度和社會穩定性在世界上仍是「表現良好的」，在應對美國升息衝擊中具有一定優勢。

展望未來，王春英說，美國升息進程和美元走強的趨勢仍待觀察，市場對美元長期走勢存在疑問，主要是考慮美國新政府政策執行情況和實際效果，以及國際金融市場上一些不穩定因素的影響等。

她提到，美國2015年底升息後，市場普遍預期2016年會升息3到4次，但由於不穩定、不可預見的因素很多，最終僅升息1次。1060119

(中央社)