澳網女雙遭直落二 詹謹瑋首輪出局
台灣網球女將詹謹瑋和搭檔今天在澳網女雙賽事，全場錯失7個破發點機會，只能以3比6、1比6遭對手以直落二擊敗，本次賽事首輪出局。
2017年首場網球大滿貫賽事，澳洲公開賽（Australian Open）16日起在澳洲的墨爾本進行。
詹謹瑋與日本女將波形純理的搭檔，從外卡賽一路晉級到會內賽，兩人今天在女子雙打對上德國女將馬利亞（Tatjana Maria）和法國女將巴曼提耶（Pauline Parmentier）的組合。
這場比賽開打後，詹謹瑋與波形純理在第3局、第9局兩度遭對手破發，只能先以3比6讓出首盤。
次盤雙方短暫以1比1戰成平手後，詹謹瑋與波形純理在第4局、第6局兩度遭到破發，加上次盤中詹謹瑋與波形純理雖出現6個破發點，但卻全部失手，因此在被對手連下5局的情況下，只能再以1比6飲恨。
最終詹謹瑋與波形純理就以3比6、1比6，遭對手以直落二擊落，本次賽事於首輪出局。1060119
(中央社)
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