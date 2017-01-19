澎湖國中大隊接力 優勝代表參加全國賽

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澎湖縣國中大隊接力錦標賽，20日在縣立體育場開跑，各年級最優隊伍，將在5月間代表澎湖赴雲林參加全國國中大隊接力賽，為澎湖爭光。

澎湖縣政府教育處表示，國中大隊接力是以班級為單位，縣內計有馬公、文光、中正、湖西、白沙、西嶼等6所國中7至9年級16隊500人參賽，各年級的優勝班級隊伍，將代表澎湖縣在今年5月6日前往在雲林縣舉辦的全國國中大隊接力大賽。

澎湖縣教育處表示，體育署自98學年度起執行「國中小學生大隊接力運動，至今邁入第8屆，澎湖縣內的國中代表與賽，曾多次獲得全國國中接力的優勝。1060119

(中央社)