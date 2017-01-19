106年度總預算三讀 刪減239億

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立法院院會今天三讀修正通過中華民國106年度中央政府總預算，刪除歲出預算新台幣239億元，刪減率為1.2％，歲出預算總額為1兆9739億元。

106年度預算案歲入預算原編列新台幣1兆8456億元，修正後歲入預算改列1兆8410億元；歲出預算原列1兆9979億元，修正後改列1兆9739億元。

融資財源調度方面，歲入歲出差短數改列1328億元，連同債務還本740億元，尚須融資財源調度改列2068億元，全數舉債支應。

立法院會上午處理106年度中央政府總預算案，在野黨共提近5000案預算刪減案，經立法院長蘇嘉全多次召集協商後，原列63案無共識須表決處理，後來撤掉3案，表決提案總計60案，這次臨時會總共修訂電業法與長期照顧服務法兩大重要民生法案與通過106年度總預算案。

會議開始先處理通案部分，包括退休公教人員的三節慰問金、年終慰問金以及退休軍公教人員子女教育補助費等。行政院106年9月決定，從今年春節起將砍退休公教人員的三節獎金，僅有月退新台幣2萬5000元以下公務人員與教師才繼續發給三節慰問金。

時代力量黨團提案，要求將年終慰問金、三節慰問金、子女教育補助費，除符合當地中低收入戶標準者，扣除「因公成殘」者外，全數刪除。但提案遭藍綠兩大黨封殺，經表決後都沒有通過。

最後通過民進黨團提案，退休公教人員月退金在2萬5000元以下、「因公成殘」或退休後未具工作能力者，以及退職工友（含駕駛、技工），每人每年發放共6000元三節慰問金。

立法院長蘇嘉全完成總預算三讀後發表感言表示，這次臨時會約以兩個星期時間三讀通過長期照顧服務法部分條文、電業法部分條文攸關民生重大法案，以及影響國家發展關鍵的106年度中央政府總預算，讓國家往前邁進，感謝朝野黨團、立法院同仁與各部會，連日來不眠不休，將人民利益放在優先。

他表示，有偉大的人民，才有進步的國會，新國會公開透明、透過人民的監督與參與，朝野黨團理性溝通，不再侷限傳統思維，展現積極的效率與秩序。

行政院長林全率副院長林錫耀、秘書長陳美伶、發言人徐國勇到議場內向蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌與朝野立委握手致意，民進黨立委莊瑞雄、蔡適應、吳思瑤等人與林全拍照留念，並拜早年。1060119

(中央社)