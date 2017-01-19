鄰居約妻吃飯出遊 半百醋男殺人未遂

彰化縣53歲陳男前年夏天忙於照料住院病父，不料鄰居竟趁機對妻子大獻殷勤，兩人外出用餐還相約出遊，陳男醋勁大發動殺機，去年11月29日趁鄰居等電梯時，持菜刀衝上前朝頭部猛砍，遭檢方依殺人未遂罪起訴。

半百醋男怒砍隔壁老王！前年6、7月間，陳男天天到醫院照顧病父，陳姓鄰居卻趁機送早餐給妻子獻殷勤，兩人還一起吃飯約會，並相約至宜蘭、南投知名的微熱山丘等地出遊。

陳男因耳聞妻子與鄰人過從甚密，調閱妻子通聯記錄後，果真發現兩人頻繁密切聯絡，醋火中燒，去年8、9月間雙方接連在住處外發生爭吵、糾紛，還驚動警方到場關心，其中一次甚至持滅火器作勢欲攻擊鄰居之女。

去年11月29日傍晚5點多，陳男見被害人正在等候電梯，手持菜刀上前理論，並大罵被害人「畜生、垃圾」，一時氣不過、醋勁大發，大喊「讓你死，寧願去坐牢」後便朝頭部猛砍，造成其頭部、下巴及左小指有5至10公分多處撕裂傷，彰化地檢署檢察官偵結，依殺人未遂罪將他起訴，陳男恐將面臨10年以上有期徒刑重罪。

(中時)