NBA》杜蘭特40分壓過韋少大三元 勇士5連勝
杜蘭特本季第2次遭遇前東家雷霆，這次換到勇士主場進行，他當然絕不手軟！杜蘭特全場投16中13，攻下全場最高40分，外加12籃板、4助攻、3抄截，無視韋斯布魯克大三元演出，帶領勇士121比100狂掃雷霆摘5連勝。
擅打第3節的勇士，19日也在第3節爆發攻下37分，只讓雷霆拿22分，雙方差距轉眼來到20分，就算打到末節，勇士仍不給雷霆任何追上機會，柯瑞、杜蘭特與卓雷蒙格林等主力，一直打到最後2分鐘才被換下場休息。
除了杜蘭特火力全開演出，柯瑞也拿24分、8助攻與4籃板，原本傳出可能缺賽的「浪花弟」克雷湯普生，也在賽前從波特蘭探視完生病祖父後趕回奧克蘭，結果拿下14分，卓雷蒙格林12分、10籃板與5助攻。
韋斯布魯克雖拿27分、15籃板與13助攻的本季第21次大三元，卻也是他本季第2次出現失誤大三元，因為他也發生多達10次失誤，全場投23中8的手感冰冷，坎特替補拿下22分、9籃板，歐拉迪波20分。
(中時電子報)
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