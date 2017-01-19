電影《英倫情人》 贈票活動

電影《英倫情人》 。（圖／聯影電影）

英倫情人 The English Patient

上映20週年真愛紀念 浪漫重返大銀幕

2月17日 重回經典

★榮獲 奧斯卡金像獎 最佳影片、最佳導演等9項大獎

★榮獲 金球獎 最佳影片、最佳原創音樂

★全球譽為二十世紀最浪滿感人電影

【歡迎來到布達佩斯大飯店】雷夫范恩斯

【我一直深愛著你】克莉絲汀 史考特湯瑪斯

【烈火情人】茱麗葉畢諾許

【撒旦的情與慾】威廉達佛

愛在記憶裡永生 愛讓時空變永恆

二戰時期，一位身份不明的男子，僥倖在墜毀沙漠的飛機殘骸中被尋獲，他的臉部被嚴重燒傷，無法想起自己的身份，因此被稱作「英國病人」。漢娜是戰地醫院的一名護士，獨自留在義大利的廢棄修道院悉心照顧，遠離了戰爭塵囂，他靜靜地躺在房間的木床，日漸康復。窗頭的一本舊書喚起了他的思緒，原來在烽火燎原下，他所遺失的記憶，隱藏著一段炙熱濃烈又痛苦的摯愛傷痕，還有那段唯一可以釋放他的愛情……刻骨銘心「英倫情人」的烙印

20世紀最浪漫電影 經典重返大銀幕【英倫情人】│02.17 重回經典

活動日期：即日起至2月5日上午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《英倫情人》上映20週年真愛紀念 2月17日浪漫重返大銀幕」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2.特映時間：

◎ 得獎公佈：2月5日下午2點。得獎名單公布於該網頁

3.領票時間：2月5日下午2點起至2月7日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)