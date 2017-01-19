電影《英倫情人》 贈票活動
英倫情人 The English Patient
上映20週年真愛紀念 浪漫重返大銀幕
2月17日 重回經典
★榮獲 奧斯卡金像獎 最佳影片、最佳導演等9項大獎
★榮獲 金球獎 最佳影片、最佳原創音樂
★全球譽為二十世紀最浪滿感人電影
【歡迎來到布達佩斯大飯店】雷夫范恩斯
【我一直深愛著你】克莉絲汀 史考特湯瑪斯
【烈火情人】茱麗葉畢諾許
【撒旦的情與慾】威廉達佛
愛在記憶裡永生 愛讓時空變永恆
二戰時期，一位身份不明的男子，僥倖在墜毀沙漠的飛機殘骸中被尋獲，他的臉部被嚴重燒傷，無法想起自己的身份，因此被稱作「英國病人」。漢娜是戰地醫院的一名護士，獨自留在義大利的廢棄修道院悉心照顧，遠離了戰爭塵囂，他靜靜地躺在房間的木床，日漸康復。窗頭的一本舊書喚起了他的思緒，原來在烽火燎原下，他所遺失的記憶，隱藏著一段炙熱濃烈又痛苦的摯愛傷痕，還有那段唯一可以釋放他的愛情……刻骨銘心「英倫情人」的烙印
活動日期：即日起至2月5日上午12點
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《英倫情人》上映20週年真愛紀念 2月17日浪漫重返大銀幕」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2.特映時間：
◎ 得獎公佈：2月5日下午2點。得獎名單公布於該網頁
3.領票時間：2月5日下午2點起至2月7日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
** 未於規定時間領取，視同棄權 **
(中時電子報)
關鍵字：英倫情人
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。