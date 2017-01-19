聖母廟與文化局首次合辦 122年後重現府城市區鞭春牛
府城鞭春牛活動在清朝時代曾是官辦儀式，1895年日本入台後完整儀式中斷，僅正統鹿耳門聖母廟傳承並發揚光大，台南市文化局首次與聖母廟結合，今年鞭春牛活動在122年後重回市區，2月4日聖母廟春牛將進府城踩街，繞行四大城門，2月11日再回聖母廟舉辦正式儀式。
正統鹿耳門聖母廟舉辦鞭春牛已35年，這項儀式最早是清朝官方在府城市區內舉辦，藉著鞭春活動為來年豐收祈福，每一年開春時的春牛身體顏色、旁邊的「芒神」穿著，都預告著來年的節氣。
府城官方鞭春牛儀式在日本入台後中斷，民間雖有續辦，儀式確不完整，官方在1976年因大東門城整修完成而復辦，仍只剩祭拜春牛與神農的儀式，直到1999年完全中斷。
正統鹿耳門聖母廟35年前起自辦鞭春牛，儀式較為完整，但遊行地區僅限安南區土城部落周遭，文化局今年準備在舊市區復辦鞭春牛儀式，首次與聖母廟合作，這隻春牛將首次遊行市區，2月4日從大東門城至中西區葉石濤廣場，舉辦鞭牛儀式（三鞭）。
正統鹿耳門聖母廟主委王明義強調，完整的鞭牛儀式（九鞭）2月11日仍在聖母廟舉辦，並有搶春牛活動、六座蜂炮城齊發，配合台南市民最矚目的近2小時高空煙火秀，每年都起碼吸引30萬人參觀。
台南市文化資產保護協會理事曾國棟表示，聖母廟延續正統鞭春牛儀式，已有多年舉辦經驗，每年春牛身體的顏色、芒神的穿著都因未來一年的節氣而有不同。
廟方人員解釋，今年適逢丁酉年，依照五行計算，牛頭漆上紅色、牛身則為白色。3尺6吋5分高的芒神代表一年365天，若穿鞋代表雨水多，未穿代表乾旱。今年芒神穿的短鞋而非雨鞋，雨量應屬豐沛，但不至於有水災。
(中時)
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