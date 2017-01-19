年金改革記者會 陳建仁：18％分段歸零 減省經費挹注退撫基金

副總統陳建仁。（姚志平攝）

國家年金改革委員會國是會議會前記者會。（姚志平攝）

政務委員林萬億。（姚志平攝）

副總統陳建仁今天(19日)午召開記者會，親上火線為爭議不斷的軍公教年金改革解套。他表示，要讓18%優惠存款走入歷史，未來六年分階段歸零；退休所得低於25000元或32160元者，未來在慰問金方面考量不受影響。

陳建仁表示，年金改革辦公室根據總統府年金改革委員會20次會議、4次分區座談會，以及各界交換意見後，建立了草案，供1月22日國是會議討論。這次年金改革有三個重要目標：健全年金財務，促金制度永續；確保老年生活，經濟安全無虞；兼顧職業平衡，實現世代互助。年金的餘額，至少一個世代不會用盡。但是會用定期滾動檢討，讓基金永續。簡單來講，就是世世代代領得到，長長久久領到老。

第一個，終結優惠存款制度，讓18%走入歷史，減少下來的經費，會全部挹注到退撫基金，可以使基金的餘額大量增加。為了保障早年年資較低、待遇較低的老人生活，也訂定了基本生活保障。目前有兩個案子討論決定，一個是25000元，一個是32160元。希望能救這兩個選項選出較為合理的基本生活保障。如果月退低於這個保障，不予調動。

若是退休月退休金總額高於基本生活保障，當中屬於優惠存款的部分，會分成2年、4年、6年走入歷史。第一個年會降到9%、第三年6%、第五年降到3%，第七年就會歸零。至於有的是選一次退，也設計了兩個方案，一個是9%、6%、3%，另一個是12%、10%、8%、6%。

陳建仁指出，第二個是調降優惠所得替代率。優惠存款利息歸零後，退休人員的公教人員平均所得替代率，設定在本俸兩倍的60%。大約相當等於非主管薪資的70.8%。若這時資薪資還是超過本俸兩倍的60%的話，會開始調整，降到本俸兩倍的75%，每一年降1%，逐步調整，讓差距拉近，減輕負擔，與各國接軌。

第三則是延長投保薪資採季期間，縮減基金收支落差。目前規劃調整退休金計算的基準，平均投保薪資採計的其間逐漸延長，直至最佳15年為止，公務人員教師以往都是最後一個月，現在要逐漸往前推。如此，可以拉近投保計算的差距，減少臨退升遷的不公平。

接下來也會延後請領年齡，因應人口老化。請領年齡會逐漸、逐年調整。危險老化者（警察 消防人員等）、特殊職業者，會訂定更早請領年齡。像是警消是55歲，與現行制度相同；中小學教師是建議60歲，比現行稍微延後。

此外，還需要提高費率上限，會提高到18%，將逐年調高1%，達15%時，整併檢討，如果沒有更佳方案，會逐年再從15%，調整到18%。勞保調整方式有比較不一樣，費率會從107年開始，每年調整0.5%，並檢討是否要跟勞保退休金整併，如果沒有更好的方案，保險基金的餘額如果不足以應付給付，那就每年調高1%，上限到18%。

陳建仁說，整個年金改革過程，政府絕對不能不參與，而且需要有基金挹注。所以匯率調高同時，政府同時也會挹注基金，扣除地方自籌款項，剩下的餘額完全注入退撫基金。大家少拿到的錢，還是在基金裡面，只是讓基金更永續、領得更久，不會到某年就沒有公保教保退休金可以領。勞工部分，政府從107年每年會多補200億基金。

另外還有一件新設計，年金的年資設定成可攜帶制度，讓跨職域就業有保障。讓兩個體系可以結合。以往是各自分開，領取年資的權益就會受影響，不利於個人職涯規劃，因應各職業需要。

有媒體問到，基本生活保障分為25000元跟32160元，這金額是怎麼算出來的？陳建仁回應說，低階公務員每月薪水是32160元，有人提出以此作為最低生活保障；25000元則是105年退休軍公教年終慰問金發給的基準。年金改革制度是需要滾動，視經濟成長、物價指數調整。勞保這個區塊，一定是要5年後進行討論，這個金額也是可能會跟著經濟狀況跟著調整的。

有媒體詢問勞保天花板的金額是如何訂定？陳建仁說，目前是45800元，會議過程有人提到是不是該提高到48500元，但因為還沒有很高的共識，所以在與相關團體談的時候，大家都認為還需要再進一步洽商才能決定。

媒體問到，黨職併公職的問題，專訪中有說希望國民黨能提供黨職年資，聽起來像是如果國民黨不主動提供似乎有沒辦法？有沒有比較強制的方法請他們提供？公務員還能領46000多，有點多？

陳建仁回答，黨制併公職的部分，是立法院司法法制委員會初審通過，會按造依據來做，在黨職部分的計算有多少年，這部分的資料，在領取時銓敘單位是有資料的。基本上，申請退休金的時候，黨職有幾年，是有的，只是還要去做確認。至於薦任薪資，目前大概是領63000，開始實施後會變成58000，112年領47000，相對於勞工好像比較多，但是實際上這些公務員在任職期間都有提撥35%的自己的薪水作為退休的基金，政府提供65%，兩個加在一起是12%。加上放在基金裡面投資報酬率就會增加，所以這部分會給予估算47000。

未來，在勞工的部分，提撥的金額與費率的部分也要增加，目前勞工的費率現在是9.5%，公教人員是12%，所以這可能是造成差異的地方，但我也同意未來應該要讓勞工制度更完全。

(中時電子報)