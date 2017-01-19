勞動部聯合勞檢中油林園廠 未見違法
勞動部19日發動北中南聯合督導檢查，南區由政務次長郭國文帶隊，前往中油林園廠進行勞檢，初步未發現工安疑慮。郭國文指出，人命很寶貴，勞動部北中南大規模檢查，即是提醒廠商，切勿為了年前趕工，在勞工安全方面打折扣。
郭國文今天上午率隊前往中油石化事業部進行勞檢，高市勞工局長鄭素玲、勞檢處長周登春全程陪同，中油則由石化事業部副執行長吳義芳配合受檢，中油工會第一分會代表也到場參與，一行人配備齊全進入新三輕工場稽查。
稽查完成後，周登春指出，初步並未發現違反職業安全衛生法令事項，不過仍提出3項超越法令規定的建議，包括請中油加強噪音區標示，對偵測器進行全面評估，釐清各儀器可偵測的可燃氣體，以及將移動式幫浦變更納入製程管理。
郭國文表示，年前聯合稽查之外，勞動部預計辦30場說明會、3300家實地檢查，盼達到工安意外遞減目標，這方面高雄市成果斐然，前年重大職安意外死亡人數48人，去年大幅減少為38人，高市勞檢處因而獲評鑑為唯一特優勞檢機構。
此外，針對「一例一休」修法，他強調經過多場說明會，勞方已逐漸了解，修法內容並非外界形容像「洪水猛獸」，修法對勞工權益一定有保障，勞動部將加強舉辦100多場內部訓練、外部廠家說明，避免外界誤解，讓修法美意能夠落實。
(中時)
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