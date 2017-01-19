薇薇安辭世後51天 竟有人收她加好友通知？

粘嫦鈺透露收到薇薇安加好友通知。（圖／中時資料照片）

星座專家薇薇安去年11月30日病逝，並於上月中舉行告別式，近日媒體報導，白雲前妻紫衣透露，最近從大陸返台，打開微信竟莫名收到來自薇薇安加好友通知，讓紫衣驚呆，而名嘴粘嫦鈺昨(18日)下午也收到，訝異直問：「好奇怪」。

據《聯合新聞網》報導，名嘴粘嫦鈺透露，紫衣說最近收到薇薇安加好友通知，還不只出現一次，粘嫦鈺聽聞後直呼不可思議，起初推測可能薇薇安手機或電話已換別人用，結果粘嫦鈺自己不久後也收到來自薇薇安的加好友通知。

粘嫦鈺表示，不少藝人如高凌風、戎祥逝世後，家人仍會代用他們的通訊軟體一陣子，但這是第一次收到加好友通知，猜測家人仍有在替薇薇安手機充電，才出現這種情況。而薇薇安過世後，她顯赫的家世背景才曝光，曾和她共事的則何篤霖說：「她不喝酒，只參加節目尾牙，但吃完飯就走」，可見薇薇安處世之低調。

(中時電子報)