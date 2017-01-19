文熙俊攜手昭燏 合拍廣告曬恩愛

韓流偶像團體鼻祖H.O.T成員文熙俊所屬經紀公司KOENSTARS相關人士今天表示，文熙俊和準新娘昭燏首次共同接拍廣告，大秀恩愛。

南韓聯合新聞通訊社報導，文熙俊和昭燏代言的SFUN BOX是南韓廣東製藥旗下的健康美容專門網店。廣告海報已曝光，兩人穿著韓服的造型讓人聯想起一對可愛的新婚夫妻。

經紀公司KOENSTARS表示，文熙俊和昭燏在廣告拍攝現場配合默契，不愧是一對情侶。

昭燏是女團Crayon Pop成員，兩人2年前作為歌壇同事相遇相識，去年4月起正式交往。兩人將於2月12日在首爾新羅酒店舉行婚禮。1060119

(中央社)