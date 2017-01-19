趕工織貓帽 就職隔天粉紅帽海反川普
紐約演員溫娣皮斯才開始學打毛線，因為她加入了1場偉大的行動。她和美國各地數千女性正在加緊趕工，要為21日參加華府反川普遊行的抗議者編織粉紅色的「貓帽」。
法新社報導，她們至今已為「女人華府大遊行」（Women's March）打好6萬多頂貓帽，另有數千頂還在緊鑼密鼓編織當中。
皮斯（Wendy Peace）表示：「這不只是抗議。」她說，聽到活動是為了在美國史上最分裂的大選後訴求團結，她深受感動，決定拿起織針。
「貓帽計畫」（PussyHat Project）由加州兩位女性發起，她們在網路放上毛帽的打法，希望「別出心裁地透過集體視覺發聲」，活動獲知名藝人凱蒂佩芮（Katy Perry）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）、雪兒（Cher）等人響應後迅速傳開，各地反應熱烈。
主辦單位發起「貓」帽計畫，是因為在英文中指「私處」時，粗俗用法「pussy」（陰部），正好和「小貓」同一字，想藉同音字諷刺川普（Donald Trump）在選戰期間遭踢爆的不雅錄音。
在那段錄音中，川普以貶抑的字詞談論女性：「抓她們的陰部，你可以做任何事。」
在曼哈頓Knitty City針織店裡，約20名女性一邊講八卦，一邊打著「貓帽」。
68歲的李文森（Maxine Levinson）說：「打1頂是好奇，10萬頂就是運動了。」她已經打了15頂貓帽，今天Knitty City開門後，只見她忙著教導其他人。
「打毛線是紓解緊張的方法，紓解你的怒氣，可以和遊行的女性心手相連。」1060119
(中央社)
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