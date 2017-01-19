UBER和計程車合作 工會：林聖河個人行為
UBER今天宣布將和計程車駕駛員工會全國聯合會合作推出UBERTAXI服務，台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉說，這是該工會理事長林聖河個人行為，多數計程車司機無法接受。
UBER與計程車工會全國聯合會理事長林聖河合作，2月要率先在台北推出UBERTAXI服務，不但遭北市汽車駕駛員職業工會打臉，還有不少計程車工會理監事直言「看報紙才知道」，十分錯愕不滿。
台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉說，會員有約2萬多名計程車司機，大家都認為UBER根本是要用「合法掩護非法」，到目前為止，對方也沒有來跟他們談過。
「大吃計程車司機豆腐」，鄭力嘉指出，工會立場很簡單，不排斥合作，但請UBER先停止非法行為，申請運輸業相關執照後再來談，不然要合法與非法合作，很奇怪。1060119
(中央社)
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