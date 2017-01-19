鄭麗君挺資深藝人 文化部推春節節目
文化部長鄭麗君今天說，文化部與三台合作春節節目「金雞鴻運旺 群星嘉年華」，邀上百名資深藝人與新生代藝人激盪火花。
關懷演藝人員基金會春節餐會中午在台北舉辦，鄭麗君現身與資深藝人們同樂，還帶來加菜金，一進場看到坐輪椅出席的藝人陳松勇，鄭麗君上前握手慰問，陳松勇頻說「謝謝部長」。
鄭麗君致詞時以「台灣文化的國寶們」稱呼在場資深藝人，她說，文化部與台視、中視、華視合作春節節目「金雞鴻運旺 群星嘉年華」，邀資深藝人與新生代藝人激盪火花，讓觀眾重溫台灣影視文化歷史成就。
鄭麗君也宣布2月將成立影視投融資專案協力辦公室，邀集國發基金、民間創投及金控公司一起組成大平台，支持影視發展，她表示，「我們要打國家隊，再振台灣影視文化，並且要進軍國際市場」。
陳松勇去年跌倒受傷，傷癒後無法久站，今天坐輪椅出席，他說，眼睛有白內障，預計3月要開刀，笑稱現在看東西模糊比較美好，看太清楚會嫌東嫌西。
「金雞鴻運旺 群星嘉年華」29日（大年初二）晚間8時在中視經典台、31日（大年初四）下午3時在華視主頻道播出。1060119
(中央社)
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