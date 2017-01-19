蔡英文拚機車 羅智強：馬英九拚外交

前總統府副秘書長羅智強今PO文以馬英九拚外交與蔡英文60輛哈雷機車開道作對比，直言外交爭的不是排場，更重要的是台灣的實質利益。(合成照,總統府提供/黃世麒攝)

總統蔡英文日前出訪過境舊金山，美方出動60輛哈雷機車開道，前總統府副秘書長羅智強就質疑，此筆費用是否是台灣人民納稅錢買單，今天又再度PO文以馬英九拚外交與蔡英文60輛哈雷機車開道作對比，直言外交爭的不是排場，更重要的是台灣的實質利益。

羅智強今天PO出「蔡英文60輛哈雷好驕傲？看看馬英九做了什麼！」一文，拿馬英九與蔡英文兩人的外交政績做比較。羅智強說國際民航組織大門關上、聖多美普林西比與我斷交、我駐非邦交國奈及利亞首都的辦事處被摘牌，蔡英文看起一點也不擔心，反倒是對於過境有六十輛哈雷機車開道，感到「振奮不已」，可謂本末倒置。

羅智強以國際民航組織（ICAO）為例，台灣從1971年起被排除於外，「直到前總統馬英九執政後爭取，2013年終於重回ICAO，間隔整整四十二年，不能進入ICAO不只是面子問題。」

羅智強表示，前民航局長沈啟即指出，有一年ICAO新增馬尼拉到上海新航路，航路直從中央山脈貫過，台灣因不是成員未被通知，經他方航管人士通知，才修正航路化解危機。2011年ICAO將一條起自台北飛航情報區航路改名，台灣也未收到資訊，變成「消失的航路」。一架外籍飛機飛行計畫輸入的新名字，台北系統並無此航路，將之剔除，險釀事故。「這就是無法加入ICAO，台灣多出來的風險。」

此外，羅智強也提到在SARS造成全球恐慌時，台灣被排擠在外，台灣即相當憂心，防疫資訊掌握會受到影響。這些憂心直到馬英九上台，重新參加了世衛和ICAO，才因此解除。

羅智強直言，外交爭的不是排場，更重要的是台灣的實質利益，這是馬英九拚外交的中心思維，也因此拚出台星、台紐經濟協議、台日漁業協議、終止兩岸金錢外交戰保了台灣「荷包」、一六四個國家和地區免簽等。「這些裡子外交，遠比有幾輛哈雷前導當排場，重要的多得多。」

(中時電子報)