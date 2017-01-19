檢警破汽車解體廠23日將拍賣近千件零件

我要評比

新竹地檢署將於23日拍賣近千件查扣的解體車輛零件，意者可前往競標，20日下午並可先行觀覽鑑賞拍賣物。（陳育賢攝）

新竹地檢署將於23日拍賣近千件查扣的解體車輛零件，意者可先至新竹地檢署的「新竹瘋拍賣」臉書專頁觀覽鑑賞拍賣物。（陳育賢翻攝）

新竹地檢署將於23日拍賣近千件查扣的解體車輛零件。（陳育賢攝）

新竹地檢署將於23日拍賣近千件查扣的解體車輛零件。（陳育賢攝）

新竹檢警於去年11月下旬，在桃園市查獲竊盜集團的車輛解體工廠，共查扣已被解體車輛零件儀錶板、汽車音響、傳動軸、輪胎…合計27項，近千件零件，由於汽車零件保存不易，檢方鑑價後，決定於23日上午10點在新竹地檢署1樓大廳舉行拍賣會，意者可前往競標。

新竹地檢署主任檢察官林李嘉指出，檢察官林芳瑜在2016年11月下旬指揮新竹縣警方，在桃園市查獲汽車竊盜集團，並在車輛解體工廠內查扣儀錶板、車窗控制器、汽車音響、音響喇叭、控制面板、行車紀錄器、衛星導航、多媒體影音主機、車用無線電、車燈、化油器、煞車油幫浦、風箱、傳動軸、傳動軸組（含避震器、碟盤組）、後擔總成、各廠牌輪胎合計27種項目零件，零件數量共815件。

由於汽車零件保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守。

為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，檢方依規定，經被告同意並由地檢署送請專業機關鑑價後，決定於1月23日上午在地檢署1樓舉行拍賣會。

欲參加拍賣競標的民眾，可攜帶證件於當日上午9點先至地檢1樓大廳拍賣會場登記。

另，檢方為讓有意拍標零件的民眾先行查看鑑賞拍賣物，也將於20日下午2點至4點，先行開放民眾觀覽拍賣物，民眾得先至地檢署法警室登記後，由專人導引觀覽，由於拍賣物件甚多，拍賣物將分為27批拍賣，現場由主任檢察官林奕彣主持拍賣會。民眾也可至新竹地檢署「新竹瘋拍賣」臉書粉絲團網站先行瀏覽。

(中時)