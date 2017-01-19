檢警破汽車解體廠23日將拍賣近千件零件
新竹檢警於去年11月下旬，在桃園市查獲竊盜集團的車輛解體工廠，共查扣已被解體車輛零件儀錶板、汽車音響、傳動軸、輪胎…合計27項，近千件零件，由於汽車零件保存不易，檢方鑑價後，決定於23日上午10點在新竹地檢署1樓大廳舉行拍賣會，意者可前往競標。
新竹地檢署主任檢察官林李嘉指出，檢察官林芳瑜在2016年11月下旬指揮新竹縣警方，在桃園市查獲汽車竊盜集團，並在車輛解體工廠內查扣儀錶板、車窗控制器、汽車音響、音響喇叭、控制面板、行車紀錄器、衛星導航、多媒體影音主機、車用無線電、車燈、化油器、煞車油幫浦、風箱、傳動軸、傳動軸組（含避震器、碟盤組）、後擔總成、各廠牌輪胎合計27種項目零件，零件數量共815件。
由於汽車零件保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守。
為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，檢方依規定，經被告同意並由地檢署送請專業機關鑑價後，決定於1月23日上午在地檢署1樓舉行拍賣會。
欲參加拍賣競標的民眾，可攜帶證件於當日上午9點先至地檢1樓大廳拍賣會場登記。
另，檢方為讓有意拍標零件的民眾先行查看鑑賞拍賣物，也將於20日下午2點至4點，先行開放民眾觀覽拍賣物，民眾得先至地檢署法警室登記後，由專人導引觀覽，由於拍賣物件甚多，拍賣物將分為27批拍賣，現場由主任檢察官林奕彣主持拍賣會。民眾也可至新竹地檢署「新竹瘋拍賣」臉書粉絲團網站先行瀏覽。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。