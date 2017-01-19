中美貿易戰？ 陸商務部：合則兩利鬥則俱傷
大陸商務部新聞發言人孫繼文19日在例行記者會中回應中美之間是否會爆發貿易戰時說：中美經貿關係時常傳出貿易保護的雜音，我想強調的是中美經貿合作合則兩利，鬥則俱傷，這是由雙方利益融合的客觀現實決定。
中新社報導，孫繼文說，「我相信中美雙方能夠通過對話和合作妥善處理雙邊經貿關係出現的問題，我們願意美國新一屆政府繼續推動中美經貿關係穩定健康發展，為兩國人民帶來福祉。」
孫繼文認為，中美建交三十多年來，雙邊經貿從無到有、從小到大，已經形成你中有我、我中有你的利益交融的格局。中美貿易額已從1979的25億美元增長到2016年的5169億美元，增長了211倍。而中美雙向投資規模也在迅速增加，截至2016年底，兩國雙向投資已累計超過1700億美元。
孫繼文強調，中美經貿關係是兩國關係的壓艙石，互利共贏、穩定發展是兩國以及兩國人民的共同願望。
孫繼文還舉例說，美中貿易全國委員會聯合英國牛津發布的一份報告顯示，2015年美中雙邊貿易和雙向投資為美國創造了大約260萬個就業崗位，為美國經濟增長貢獻了2160億美元，相當於美國國內經濟生產總值的1.2%。中國商品出口到美國使美國物價水平降低了1%-1.5%。2015年美國典型家庭平均收入為5.65萬美元，中美經貿關係為這一類家庭節省了850美元的支出 。
(旺報)
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