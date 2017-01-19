春節前防詐烏日分局加強成功嶺宣導

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烏日警分局到成功嶺營區舉辦「反詐騙、反毒品及行車安全」宣導。(林欣儀翻攝)

有鑑於軍人遭詐騙事件層出，台中市警局烏日分局特別利用春節前夕，到成功嶺舉辦「反詐騙、反毒品及行車安全」宣導，獲得1500名軍士兵熱烈響應，現場氣氛熱鬧。

警方指出，官士兵正值青壯年，容易因一時衝動或誤交損友情況而飆車、吸毒或擔任詐欺車手，更有許多官士兵因缺乏正確交通觀念，導致車禍發生，為達到防範目的，烏日分局副分局長蔡期望帶領員警進入營區宣導，除帶領官士兵建立正確反毒及行車安全觀念，並講解近期網路購物詐騙、猜猜我是誰及假援交真詐財等年輕族群易遭詐騙之手法。

許多官士兵聽到講解，才發現雖然早就考過駕照，卻都不知如何行車才算真的安全，而看到血淋淋的車禍案例，皆感到心驚。

警方強調，平日多在轄區各角落舉辦宣導活動，較少深入軍營，這次利用春節前的機會對1500名官士兵進行治安、交安宣導，盼達到軍警聯擊，對治、交安一定有所助益。

(中時)