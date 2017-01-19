春節前防詐烏日分局加強成功嶺宣導
有鑑於軍人遭詐騙事件層出，台中市警局烏日分局特別利用春節前夕，到成功嶺舉辦「反詐騙、反毒品及行車安全」宣導，獲得1500名軍士兵熱烈響應，現場氣氛熱鬧。
警方指出，官士兵正值青壯年，容易因一時衝動或誤交損友情況而飆車、吸毒或擔任詐欺車手，更有許多官士兵因缺乏正確交通觀念，導致車禍發生，為達到防範目的，烏日分局副分局長蔡期望帶領員警進入營區宣導，除帶領官士兵建立正確反毒及行車安全觀念，並講解近期網路購物詐騙、猜猜我是誰及假援交真詐財等年輕族群易遭詐騙之手法。
許多官士兵聽到講解，才發現雖然早就考過駕照，卻都不知如何行車才算真的安全，而看到血淋淋的車禍案例，皆感到心驚。
警方強調，平日多在轄區各角落舉辦宣導活動，較少深入軍營，這次利用春節前的機會對1500名官士兵進行治安、交安宣導，盼達到軍警聯擊，對治、交安一定有所助益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。