點綴急診室 恆春旅遊醫院邀書法家揮毫彩色春聯

書法家王泰。（周綾昀攝）

書法家王泰在恆春旅遊醫院的急診室揮毫送墨寶。（周綾昀攝）

現場吸引民眾前來排隊。（周綾昀攝）

今日上午，恆春旅遊醫院請來屏東書法家王泰，到急診室揮毫送4字春聯，恆春旅遊醫院表示，恆春地區偏遠，通常都只邀請到書法家現寫大門對聯，因此在因緣際會之下，特別邀請年前檔期已滿的王泰，送出至少上百張的藝術型彩色墨寶，讓大家繽紛過節。

(中時)