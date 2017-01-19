育民工家募集愛心　捐助家夫幫弱勢

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苗栗育民工家結合鄰近學校做愛心，上午將愛心物資送到家扶中心。（陳慶居攝）

苗栗市私立育民工家教官自去年起在校內舉辦第一屆「育送愛心、民間有情」苗栗展大愛活動，今年更邀請鄰近的大同國小、海上救生協會一起共襄盛舉，經1周的宣傳獲得師生熱烈響應。

校方表示，連日來有不少師生紛紛提供食用油、白米和泡麵等物資，要捐贈給苗栗家扶中心，轉助給弱勢家庭與孩童使用，這次學校第二次舉辦募集善心活動，還有鄰近學校大力支持，讓寒冬充滿暖暖愛心。

目前育民工家己募集到了白米800公斤，食用油200公斤，米粉、麵條100公斤，及洗衣精、新鞋、外套等日常用品，並於19日上午在育民工家司令台前，由兩校校長與苗栗縣海上救生協會，將愛心物資轉交給苗栗家扶中心主任湯鳳琴。

育民工家校長吳錦隆表示，今年是本校第二屆舉辦活動，為了讓愛心物資集中不要浪費，提醒全校師生儘量避免捐贈衣物、綿被等物品，改以捐贈便利可食用的物資為主，由於近來景氣低迷，弱勢家庭為了填飽肚子，還要面對生活中各種挑戰，急需要社會大眾給予關心支持，雖然師生捐贈的物資有限，不過全校師生與各界善心人士都以人飢己飢的同理心發揮大愛，希望藉此拋磚引玉。

(中時)